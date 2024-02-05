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Экс-игрок «Алании» Тетрадзе: чтобы во Владикавказе был футбол, должен быть и стадион

Экс-игрок «Алании» Тетрадзе: чтобы во Владикавказе был футбол, должен быть и стадион
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Бывший футболист «Алании» Омари Тетрадзе отреагировал на новость о том, что стадион «Спартак» во Владикавказе будет достроен к маю. По случаю открытия стадиона РФС планирует провести во Владикавказе матч звёзд «Алании» и сборной России.

«Вопросы со стадионом решать надо было давно. «Алания» — команда с большой историей. В 1995 году были чемпионами и уверенно выступали в чемпионате. Так произошло, что команда вылетела, а стадион разрушили. Насколько я знаю, базу, где мы готовились, тоже. Чтобы во Владикавказе был футбол, должен быть и стадион. Народ там любит футбол! Если они сделают стадион, то это только будет радовать болельщиков», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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