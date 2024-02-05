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Экс-тренер «Баварии» Флик, которого связывают с «Барселоной», начал учить испанский язык

Экс-тренер «Баварии» Флик, которого связывают с «Барселоной», начал учить испанский язык
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Бывший главный тренер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик начал изучать испанский язык, сообщает Foot Mercato в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что Флик может стать заменой Хави на тренерском мостике сине-гранатовых. Испанский специалист покинет «Барселону» по завершении нынешнего сезона. Хансу Флику 58 лет, во время своей тренерской карьеры он успел поработать с «Хоффенхаймом», «РБ Зальцбург», «Баварией» и сборной Германии.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Мюнхенский клуб под его руководством дважды становился чемпионом Германии, выигрывал Кубок, Суперкубок страны и Лигу чемпионов. Отметим, что в качестве ассистента главного тренера Флик помог сборной Германии выиграть чемпионат мира — 2014.

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