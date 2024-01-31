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Руководство «Барселоны» связалось с Фликом — журналист Фальк

Руководство «Барселоны» связалось с Фликом — журналист Фальк
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Бывший главный тренер сборной Германии и «Баварии» Ханс-Дитер Флик может сменить Хави на посту рулевого «Барселоны». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своих социальных сетях.

По данным источника, спортивный директор сине-гранатовых Деку связался с Фликом. Он сообщил, что «Барселона» заинтересована в его услугах.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее журналист Кристиан Фальк заявил, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта уже приглашал Флика на должность главного тренера. Это было в 2021 году. Но тогда немецкий специалист отказался возглавить каталонцев.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в конце этого сезона. Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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