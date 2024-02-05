Тетрадзе: у «Алании» есть всё, чтобы команда играла в РПЛ

Бывший футболист «Алании» Омари Тетрадзе оценил перспективы владикавказской команды в плане входа в Российскую Премьер-Лигу из Первой лиги.

«У «Алании» есть всё, чтобы команда играла в РПЛ. Клуб этого заслуживает. Если говорить, насколько реальны шансы выйти из ФНЛ в этом году, то всё будет зависеть только от команды. Никто не может сказать, какие команды решат задачу выхода. Первая лига очень непредсказуема. Всё в руках у клуба, у футболистов», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что стадион «Спартак» во Владикавказе будет достроен к маю. По случаю открытия стадиона РФС планирует провести во Владикавказе матч звёзд «Алании» и сборной России.