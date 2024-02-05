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Новичок «Оренбурга» Томпсон назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Чили

Новичок «Оренбурга» Томпсон назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Чили
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Чилийский новичок «Оренбурга» Хорди Томпсон назвал главное отличие Российской Премьер-Лиги от чемпионата Чили, а также высказался о ведущих клубах России.

«В первую очередь, интенсивность футбола. Она намного выше, чем в Чили. Как я успел заметить, здесь у тебя практически нет времени на приём и обработку мяча, нужно быстро думать и действовать.

Что могу сказать о «Зените», «Спартаке» и других клубах? Специально я ничего о них не читал, но, как понимаю, это самые сильные команды в России. Но в любом случае моё внимание на 100% сконцентрировано на «Оренбурге», — приводит слова Томпсона «Матч ТВ».

Напомним, 25 января футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил об аренде Хорди Томпсона у чилийского «Коло-Коло» до конца сезона-2023/2024. Отмечалось, что арендное соглашение предусматривает право выкупа.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. В 19-м туре «Оренбург» сыграет с ЦСКА.

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