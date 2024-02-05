Деку: 20 лет назад конкуренцию «Барсе» на рынке составляли только «Реал» и «Юнайтед»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался об изменениях в конкуренции на трансферном рынке в футболе.

«Когда «Барса» выходила на трансферный рынок 20 лет назад, конкуренцию ей составляли только мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и немногие другие. Сейчас все клубы АПЛ имеют возможность подписывать большие контракты. Есть ещё «ПСЖ» и «Манчестер Сити», которые были не так сильны, как сейчас. У игроков есть много вариантов, но у «Барселоны» по-прежнему есть силы, чтобы привлекать игроков, и мы можем привозить важных игроков», — приводит слова Деку La Vanguardia.

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На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 50 очков за 23 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые в родных стенах сразятся с «Гранадой».