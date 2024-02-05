Игрок «Рубина» Тесленко: РПЛ от ФНЛ сильно отличается — здесь всё быстрее

Футболист «Рубина» Егор Тесленко рассказал, как перебрался в казанский клуб из «КАМАЗа». По его словам, никакого стресса перед трансфером не было, хотя он и осознавал разницу в уровне между Первой лигой и Российской Премьер-Лигой.

«На «Рубин» я ехал на просмотр лишь на один сбор, но Леонид Викторович Слуцкий оставил меня ещё и на второй. Я провёл с командой два сбора и уже подписал полноценный контракт. Я не чувствовал большого стресса перед переходом.

Смущала ли меня разница в уровне команд? Да, РПЛ от ФНЛ сильно отличается – здесь всё быстрее. Но, наверное, я не так сильно переживал и нервничал, поскольку у меня был действующий контракт с «КАМАЗом», — приводит слова Егора Тесленко «Татар-информ».