Тесленко: возможно, Китай даст Слуцкому толчок к развитию и он снова вернётся в Россию

Футболист казанского «Рубина» Егор Тесленко поделился впечатлениями от совместной работы с российским специалистом Леонидом Слуцким. Также Тесленко высказался о назначении Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Со Слуцким работать было комфортно. Нравилось, что он всегда делал так, как считает нужным. И даже если футболист заслуживает выйти на поле, неважно, какого он возраста, он играет.

Я знал, что он уедет куда-то за границу. Думаю, для него это будет хороший опыт. Возможно, это даст ему очередной толчок к развитию и через какое-то время он снова вернётся в Россию», — приводит слова Тесленко «Татар-информ».

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе».