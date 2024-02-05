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«Не казалось, что это будущий супертоп». Хавбек «Крыльев» Витюгов — об игре против Мбаппе

«Не казалось, что это будущий супертоп». Хавбек «Крыльев» Витюгов — об игре против Мбаппе
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов, ранее выступавший за московское «Чертаново», вспомнил, как на одном из детских турниров футболисты чертановской академии, включая его, играли против известного французского нападающего Килиана Мбаппе, который на текущий момент выступает за «ПСЖ».

«Мы Мбаппе обыгрывали с чертановской академией. Это был турнир во Франции, в Монтегю. Мы обыграли «Монако» со счётом 1:0. В том составе играл Килиан Мбаппе. У меня есть видеоподборка нескольких эпизодов, где он по-настоящему разбирается, показывает свой класс и чуть-чуть «возит» нас. Но на тот момент у меня не было мысли, что это будущий супертоп», — приводит слова Витюгова Metaratings.

Напомним, Мбаппе находился в системе «Монако» с 2013 по 2016 год. За взрослую команду монегасков француз сыграл в 60 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 16 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и семью результативными передачами.

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