Фабрицио Романо: переход Мбаппе может состояться уже в скором времени

Спортивный журналист Фабрицио Романо заявил, что переход нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» может состояться в скором времени.

«На данный момент Килиан Мбаппе не подписал соглашения с «ПСЖ», «Реалом» или каким-либо другим клубом. Может ли его переход состояться в скором времени? Да, все стороны, вовлечённые в сделку, считают, что скоро Мбаппе может выйти на связь.

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Я до сих пор не знаю дату этого трансфера, но, когда разговаривал с источниками, знакомыми с ситуацией в «ПСЖ» и «Реале», многие были уверены, что решение о переходе может быть принято в скором времени. Не в июне или в июле, как это было раньше», — написал Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее ряд авторитетных источников сообщили, что Килиан Мбаппе согласовал контракт с «Реалом» и о громкой сделке должно быть объявлено в самое ближайшее время, однако пока никакого объявления о трансфере не было. Сегодня, 5 февраля, посол «ПСЖ» сообщила, что ей поступила информация о решении Мбаппе перейти в «Реал».