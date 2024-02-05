Юрий Сёмин: Тищенко сказал: «У Гильерме руки длиннее, чем у всех»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о лучших качествах вратаря железнодорожников Маринато Гильерме.

«Тищенко из Бразилии привёз Гильерме. Он раньше выезжал туда на месяц. Гильерме не был основным вратарём, играл во второй команде. Но Тищенко смотрел его на тренировке, был за него горой. Он сразу сказал: «У него руки длиннее, чем у всех». Это не каждый увидит. Нужно зацепиться за самые сильные качества, которые есть у молодых игроков. Надо развивать эти качества, идти вперёд. Но, естественно, надо тренировать и другие элементы», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Гильерме 38 лет, за «Локомотив» бразилец с российским паспортом выступает с 2007 года. Вместе с железнодорожниками Маринато стал чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти встречах в составе красно-зелёных в Кубке России, в двух из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.