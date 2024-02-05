ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Факел»

Сегодня, 5 февраля, проходил товарищеский матч между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи являлся Владислав Безбородов. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу армейцев.

Сразу после перерыва, на 46-й минуте Кирилл Глебов оставил мяч на Антона Заболотного, который навесил на дальнюю штангу, где Виктор Давила в падении попал в игрока воронежцев, от которого мяч залетел в ворота.

В последний раз армейцы играли с воронежцами в ноябре 2023 года в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игра завершилась вничью со счётом 1:1, голами отметились Виктор Давила и Сергей Божин.

До этого ЦСКА дважды встречался с «Факелом» в матчах группового этапа Фонбет Кубка России нынешней кампании. Первая встреча, проходившая в августе, завершилась победой воронежцев (2:0), во второй игре ЦСКА уступил в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:4).