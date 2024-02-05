«Победа без шума и пыли». Аршавин — о матче «Зенита» с «Аль-Духаилем»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о минувшем матче Кубка равноправия с катарским «Аль-Духаилем», в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

«Победа без шума и пыли, без особого напряга. Понятно, что это прототип основного состава на весну в РПЛ. Может, увидим две‑три другие позиции. На первом сборе «Зенит» играл поярче. Были более информативные матчи. В рабоче‑крестьянском режиме добились победы.

Самыми активными был Клаудиньо и Дуглас Сантос. Остальные сыграли так, как и должны были», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, на девятой минуте счёт открыл полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо. На 72-й минуте гол забил нападающий «Зенита» Артур.

После 1-го тура Кубка равноправия «Зенит» набрал три очка и занимает второе место в группе, уступая китайскому «Шанхай Шэньхуа» (шесть очков), который провёл на одну игру больше. «Зенит» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» 8 февраля.