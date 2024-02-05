«Райо Вальекано» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

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Сегодня, 5 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Его ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Абрахам Перес Дапия. Игра начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 22 туров Ла Лиги «Райо Вальекано» набрал 24 очка и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании «Севилья» заработала 17 очков и расположилась на 17-й строчке.

В нынешнем сезоне испанской Примеры команды уже встречались в матче 9-го тура. В той встрече «Севилья» и «Райо Вальекано» сыграли вничью со счётом 2:2.