Агент Джикии раскрыл, какие варианты продолжения карьеры были у капитана «Спартака» зимой

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы центрального защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, поделился информацией о том, какие клубы интересовались его клиентом этой зимой.

«Были саудовские клубы, турецкие. Был вариант с «Локомотивом», но в клубе понимали, что финансовые запросы не смогут удовлетворить, потом они приобрели Ньямси. Был вариант с «Ростовом» — аренда на полгода. Но мы не давали ответа на их предложение, а потом «Ростов» совершил трансферы, укомплектовал позицию центрального защитника. Но самое главное, что сам Джикия принял решение не уходить из родного клуба — это было ключевое для него», — сказал Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.