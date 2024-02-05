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Enilive станет новым титульным спонсором Серии А со следующего сезона

Enilive станет новым титульным спонсором Серии А со следующего сезона
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Компания Enilive, которая специализируется на мобильных продуктах и услугах, станет новым титульным спонсором итальянской Серии А со следующего сезона, сообщает сайт компании.

Сообщается, что контракт подписан на два года с опцией продления ещё на сезон. При этом итальянский чемпионат будет зарабатывать € 22 млн за сезон. Ранее чемпионат назывался Серия А Tim, а будет называться Serie A Enilive.

Enilive располагает сетью из более чем 5 тыс. станций технического обслуживания по всей Европе, из которых около 4 тыс. расположены в Италии. Каждый день они принимают более 1,5 млн человек, которые находятся в пути не только для дозаправки, но и для получения широкого спектра услуг. На данный момент лидером Серии А является «Интер» с 57 очками.

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