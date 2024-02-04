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В «Зенит» отреагировали на слухи о трансфере Макарчука из «Сочи» на замену Круговому

В «Зенит» отреагировали на слухи о трансфере Макарчука из «Сочи» на замену Круговому
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что сине-бело-голубые подпишут защитника «Сочи» Артёма Макарчука на замену Даниле Круговому, который ранее перешёл в московский ЦСКА.

«Пустопорожние слухи», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» интересовался Макарчуком и ранее, однако такой трансфер ослабит «Сочи» в борьбе за сохранение прописки в РПЛ, и поэтому сине-бело-голубые отказались от такого перехода. При этом, по последним данным, сочинцы вскоре усилятся защитником Яхьёй Аттийят-аллахом, из-за чего сине-бело-голубые вновь заинтересовались Артёмом и готовы предложить за него € 5 млн.

Макарчук в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Артёма составляет € 2,5 млн.

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Источник: «Зенит» подпишет Макарчука из «Сочи» за € 5 млн на замену Круговому
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