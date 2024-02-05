Сёмин: если бы Анчелотти пришёл в «Локомотив», это было бы блестяще

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что если бы Карло Анчелотти из мадридского «Реала» пришёл в стан железнодорожников, то это было бы блестяще.

«Анчелотти — выдающийся тренер, мой кумир. Мы много раз играли против него. Анчелотти приезжал к нам на турнир в Москву. Если бы он пришёл в «Локомотив», это было бы блестяще», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Под руководством Юрия Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза побеждал в матче за Суперкубок. Кроме того, за время тренерской карьеры Юрий Сёмин успел поработать с такими командами, как «Ростов», «Анжи», «Мордовия», «Габала», киевское «Динамо», «Кубань», «Памир» и московское «Динамо».

Также Сёмин возглавлял сборные России и Новой Зеландии по футболу. Отметим, что сейчас главным тренером «Локомотива» является Михаил Галактионов. После 18 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства «Локомотив» сыграет с «Динамо» на выезде. Игра состоится в начале марта.