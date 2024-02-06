«Севилья» обыграла «Райо Вальекано» в матче 23-го тура Ла Лиги благодаря дублю Эн-Несири

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Закончился матч 23-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Встреча завершилась победой «Севильи» со счётом 2:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте нападающий андалусийского клуба Юссеф Эн-Несири открыл счёт в матче. На 29-й минуте форвард «Райо Вальекано» Иси Паласон забил ответный гол. На 45-й минуте Эн-Несири оформил дубль, благодаря которому «Севилья» одержала победу в этой встрече.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 23 туров Ла Лиги «Райо Вальекано» набрал 24 очка и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании «Севилья» заработала 20 очков и расположилась на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне испанской Примеры команды уже встречались в матче 9-го тура. В той встрече «Севилья» и «Райо Вальекано» сыграли вничью со счётом 2:2.