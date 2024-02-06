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Фабрицио Романо: в раздевалке «Реала» каждый день обсуждают Мбаппе

Фабрицио Романо: в раздевалке «Реала» каждый день обсуждают Мбаппе
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Футболисты «Реала» верят, что в летнее трансферное окно их команду пополнит французский нападающий Килиан Мбаппе.

«В раздевалке «Реала» важные игроки чувствуют, что да – на этот раз клуб добьётся своего. Каждый день они говорят о Мбаппе. На этот раз у них такое ощущение, что трансфер действительно близок», — приводит слова Романо Goal.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее ряд авторитетных источников сообщили, что Килиан Мбаппе согласовал контракт с «Реалом» и о громкой сделке должно быть объявлено в самое ближайшее время, однако пока никакого объявления о трансфере не было. Вчера, 5 февраля, посол «ПСЖ» сообщила, что ей поступила информация о решении Мбаппе перейти в «Реал».

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