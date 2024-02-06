Флеккен — первый вратарь в нынешнем сезоне АПЛ, который отметился результативной передачей

Футболист «Брентфорда» Марк Флеккен стал первым голкипером в чемпионате Англии в нынешнем сезоне, который отметился результативной передачей, сообщает Squawka Live в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Флеккен отметился результативной передачей в матче 23-го ура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

Напомним, Флеккен выступает за «Брентфорд» с 2023 года. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых пропустил 38 голов и в трёх матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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