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Флеккен — первый вратарь в нынешнем сезоне АПЛ, который отметился результативной передачей

Флеккен — первый вратарь в нынешнем сезоне АПЛ, который отметился результативной передачей
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Футболист «Брентфорда» Марк Флеккен стал первым голкипером в чемпионате Англии в нынешнем сезоне, который отметился результативной передачей, сообщает Squawka Live в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Флеккен отметился результативной передачей в матче 23-го ура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

Напомним, Флеккен выступает за «Брентфорд» с 2023 года. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых пропустил 38 голов и в трёх матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Англия - Премьер-лига . 23-й тур
05 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мопе – 21'     1:1 Фоден – 45+3'     1:2 Фоден – 53'     1:3 Фоден – 70'    

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