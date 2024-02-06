Вратарь 15-й команды АПЛ отдал голевую! Но у «Сити» нашёлся ответ в виде хет-трика

«Брентфорд» и «Манчестер Сити» закрыли программу 23-го тура АПЛ. Результат матча огорчил «Арсенал» и «Ливерпуль».

Первый тайм прошёл при подавляющем преимуществе «Сити», но кого это вообще удивляет? Команда Хосепа Гвардиолы владела мячом 72% игрового времени, нанесла 17 ударов (10 — в створ), а соперник ответил только тремя (два пришлись в створ). Как думаете, каким был счёт к перерыву? Правильный ответ — 1:1. И это при этом, что сам «Сити» отыгрался на третьей добавленной минуте.

Главным героем первой половины был вратарь «Брентфорда» Марк Флеккен. Во-первых, он оформил девять сейвов. Не у каждого вратаря столько спасений за матч, а тут нидерландцу хватило одного тайма. Футболисты «Ман Сити» били с разных позиций, но Флеккен тащил всё, что можно. Удивительно, ведь до игры к нему было много вопросов: по статистике именно Флеккен – один из худших вратарей лиги. Гости, в свою очередь, заметно нервничали после каждого спасения вратаря.

А на 21-й минуте «Брентфорд» забил. «Сити» атаковал, но пропустил. И тут снова следует упомянуть Флеккена. 30-летний вратарь, которого «Брентфорд» летом купил у «Фрайбурга» за € 13 млн, отметился голевым пасом. Его передача через всё поле дошла до Ниля Мопе, а тот спокойно реализовал выход один на один с Эдерсоном. К слову, нападающий «Брентфорда» забил в третьем матче АПЛ подряд.

Казалось, что команды уйдут на перерыв при счёте 1:0, поскольку Флеккен отказывался пропускать. Но в добавленное время на помощь гостям пришёл Итан Пиннок. Центральный защитник «Брентфорда» скинул точно на Фила Фодена, а тот спокойно реализовал свой шанс. За спиной Пиннока не было никого из игроков «Сити». Пропусти он просто мяч, его команда ушла бы на перерыв лидером.

Фил Фоден — главный герой матча с «Брентфордом» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Чемпиону хватило всего восьми минут после перерыва, чтобы снова огорчить Флеккена. И кто же это сделал? Снова Фоден. На этот раз Фил головой подрезал мяч в дальний угол после изумительной передачи Кевина Де Брёйне. Бельгиец почти не играл в этом сезоне из-за травмы, но в 2024 году он хорош (три матча в АПЛ, один гол, три ассиста).

У Кевина Де Брёйне четыре результативных действия в трёх матчах АПЛ после возвращения Фото: Alex Pantling/Getty Images

Второй пропущенный мяч взбодрил игроков «Брентфорда». Они создали несколько неплохих моментов, но «Сити» выстоял. А потом забил третий. Великолепная атака гостей завершилась третьим голом Фодена, которому на этот раз ассистировал Эрлинг Холанд. Первое результативное действие норвежца после возвращения в строй. До этого он пропустил семь матчей во всех турнирах из-за травмы, а с «Бёрнли» вышел только на замену.

«Сити» благодаря победе догнал в таблице «Арсенал» — у команд по 49 очков. Впереди только «Ливерпуль» (51), который в этом туре проиграл на «Эмирейтс». Но команда Гвардиолы, в отличие от соперников, провела не 23 матча в турнире, а 22. То есть по потерянным очкам «Сити» уже вернулся на первое место в таблице. Впереди у чемпиона три домашних матча в АПЛ подряд, а соперниками будут «Эвертон», «Челси» и «Брентфорд».