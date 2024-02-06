Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 23-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 5 февраля, матчем «Брентфорд» — «Манчестер Сити» (1:3) завершился 23-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию полные результаты матчей тура.

Результаты всех матчей 23-го тура АПЛ:

«Эвертон» — «Тоттенхэм» — 2:2;

«Бёрнли» — «Фулхэм» — 2:2;

«Брайтон» — «Кристал Пэлас» — 4:1;

«Ньюкасл» — «Лутон Таун» — 4:4;

«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» — 0:5;

«Борнмут» — «Ноттингем Форест» — 1:1;

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 3:0;

«Челси» — «Вулверхэмптон» — 2:4;

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 3:1;

«Брентфорд» — «Манчестер Сити» — 1:3.

После 23 туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». В активе команды 51 очко. На втором месте идёт «Манчестер Сити» с 49 баллами и матчем в запасе. На третьем месте расположился «Арсенал» с 49 очками.