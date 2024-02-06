Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 23-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 5 февраля, матчем «Брентфорд» — «Манчестер Сити» (1:3) завершился 23-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию полные результаты матчей тура.
Результаты всех матчей 23-го тура АПЛ:
«Эвертон» — «Тоттенхэм» — 2:2;
«Бёрнли» — «Фулхэм» — 2:2;
«Брайтон» — «Кристал Пэлас» — 4:1;
«Ньюкасл» — «Лутон Таун» — 4:4;
«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» — 0:5;
«Борнмут» — «Ноттингем Форест» — 1:1;
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 3:0;
«Челси» — «Вулверхэмптон» — 2:4;
«Арсенал» — «Ливерпуль» — 3:1;
«Брентфорд» — «Манчестер Сити» — 1:3.
После 23 туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». В активе команды 51 очко. На втором месте идёт «Манчестер Сити» с 49 баллами и матчем в запасе. На третьем месте расположился «Арсенал» с 49 очками.