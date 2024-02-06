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«Стараюсь учить разнообразные языки, чтобы подсказывать». Адамов — о взаимодействии с Нино

«Стараюсь учить разнообразные языки, чтобы подсказывать». Адамов — о взаимодействии с Нино
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал про взаимодействие с центральными защитниками Нино и Эраковичем.

«В целом со Страхиней у меня нормально. Не могу сказать, что много, но игр семь-восемь мы с ним уже провели, с ним уже немножко полегче. С Нино особо не почувствовал какого-то недопонимания, всё нормально. Стараюсь немножко учить разнообразные языки, чтобы как-то подсказывать. Да, немножко тяжеловато, но, думаю, со временем полегче будет», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Нино перешёл в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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