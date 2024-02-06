Голкипер «Зенита» Адамов доволен своей игрой в товарищеском матче с «Аль-Духаилем»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался после победы над «Аль-Духаилем» (2:0) в матче товарищеского турнира Кубка Равноправия.

25-летний голкипер сыграл все 90 минут.

«В целом, чувствую себя хорошо. Понятное дело, сейчас немножко тяжеловато, потому что большие нагрузки — предыдущие три дня тренировались в двухразовом режиме, и, думаю, по нашей игре это было видно. Потому что первые 30 минут были максимально активными, потом стало немножко тяжелее и подуспокоилось движение. Думаю, это немножко связано с усталостью.

Честно, я доволен, на ноль сыграл. Для меня все отлично. Ногами было больше работы, чем спасений сегодня. Но и спасения были. В целом, нормально. В зачет можно занести игру!», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Следующий матч «Зенит» проведёт с командой Леонида Слуцкого «Шанхай Шеньхуа». Встреча состоится 8 февраля в 17:00 по мск.

Кубок Равноправия пройдёт с 1 по 13 февраля. Участие на турнире принимают «Зенит», Аль-Духаиль», «Шанхай Шеньхка» и «Сантос».