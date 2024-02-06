Игрок «Сити» Фоден — о матче с «Брентфордом»: мы знали, насколько опасен Тони

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден поделился мнением о «Брентфорде» после очного матча команд в 23-м туре английской Премьер-лиги, в котором «горожане» одержали победу со счётом 3:1.

«Мы знали, какими качествами обладает эта команда. Тони — один из лучших в лиге по проценту выигранных воздушных единоборств, поэтому нам было понятно, какая угроза будет исходить от него. Это фантастическая команда, но мы должны были отреагировать на пропущенный гол и сделали это. Я доволен результатом игры», — приводит слова Фодена BBC.

Напомним, в этой встрече счёт открыл нападающий «Брентфорда» Ниль Мопе. Однако «Манчестер Сити» смог отыграться благодаря хет-трику Фодена.

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и девятью результативными передачами.