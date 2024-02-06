Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — АДО Ден Хааг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Сити» Фоден — о матче с «Брентфордом»: мы знали, насколько опасен Тони

Игрок «Сити» Фоден — о матче с «Брентфордом»: мы знали, насколько опасен Тони
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден поделился мнением о «Брентфорде» после очного матча команд в 23-м туре английской Премьер-лиги, в котором «горожане» одержали победу со счётом 3:1.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
05 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мопе – 21'     1:1 Фоден – 45+3'     1:2 Фоден – 53'     1:3 Фоден – 70'    

«Мы знали, какими качествами обладает эта команда. Тони — один из лучших в лиге по проценту выигранных воздушных единоборств, поэтому нам было понятно, какая угроза будет исходить от него. Это фантастическая команда, но мы должны были отреагировать на пропущенный гол и сделали это. Я доволен результатом игры», — приводит слова Фодена BBC.

Напомним, в этой встрече счёт открыл нападающий «Брентфорда» Ниль Мопе. Однако «Манчестер Сити» смог отыграться благодаря хет-трику Фодена.

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и девятью результативными передачами.

Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Гвардиола отреагировал на волевую победу «Манчестер Сити» в матче с «Брентфордом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android