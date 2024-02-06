Игрок «Бетиса» и сборной Португалии Карвалью обвиняется в сексуальном насилии

Опорный полузащитник «Бетиса» и сборной Португалии Вильям Карвалью предстанет перед судом Севильи для того, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, в котором он обладает статусом обвиняемого. Об этом сообщает AS со ссылкой на OK Daily.

По информации источника, в августе минувшего года 31-летний футболист, находясь в Мадриде, пригласил в свой гостиничный номер девушку, где склонил её к употреблению запрещённых веществ, после чего предпринял по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.

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Подчёркивается, что в случае неявки Карвалью в суд на него могут быть наложены санкции в виде задержания.

Напомним, полузащитник выступает за «Бетис» с 2018 года. За этот период он принял участие в 195 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.