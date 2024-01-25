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Российский клуб пытается приобрести Вильяма Карвалью из «Бетиса» — Моретто

Российский клуб пытается приобрести Вильяма Карвалью из «Бетиса» — Моретто
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Неназванный российский клуб проявляет активный интерес к полузащитнику испанского «Бетиса» и сборной Португалии Вильяму Карвалью, сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, будущее футболиста в испанском клубе остаётся неопределённым. В гонке за португальца также учувствует турецкий «Бешикташ».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

31-летний Карвалью принял участие в 16 встречах «Бетиса» в нынешнем сезоне во всех турнирах. Вильям провёл на поле в общей сложности 770 минут и успел отдать три результативные передачи. За основную сборную Португалии полузащитник сыграл 80 матчей, в которых забил пять мячей.

Действующий контракт португальского полузащитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.

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