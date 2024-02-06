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Гендиректор «Интера»: мы уведомили «Наполи», что ведём переговоры с Зелиньским

Гендиректор «Интера»: мы уведомили «Наполи», что ведём переговоры с Зелиньским
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что миланский клуб общается с полузащитником «Наполи» Петром Зелиньским на предмет перехода. По словам функционера, «Интер» сообщил о факте переговоров «Наполи». Действующий контракт поляка с неаполитанцами рассчитан до лета 2024 года.

«Мы проинформировали «Наполи», что ведём переговоры с Петром Зелинским о его переходе в качестве свободного агента. Посмотрим, как пройдут переговоры и удастся ли нам это осуществить», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «партенопейцев» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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