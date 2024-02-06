Стал известен принцип тренера «ПСЖ» Энрике по выстраиванию коммуникации со СМИ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике принял решение, что будет обеспечивать полную протекцию футболистам своей команды при обсуждении их игры со СМИ. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский специалист не намерен излагать прессе своё истинное отношение к своим футболистам и их уровню игры.

Напомним, после матча 12-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (0:3) Энрике подверг публичной критике нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, несмотря на то что он оформил хет-трик в этой встрече. После этого инцидента уже сам испанский специалист столкнулся с критикой общественности.

После 20 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 47 очков и на текущий момент занимает первое место.