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Стал известен принцип тренера «ПСЖ» Энрике по выстраиванию коммуникации со СМИ

Стал известен принцип тренера «ПСЖ» Энрике по выстраиванию коммуникации со СМИ
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике принял решение, что будет обеспечивать полную протекцию футболистам своей команды при обсуждении их игры со СМИ. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский специалист не намерен излагать прессе своё истинное отношение к своим футболистам и их уровню игры.

Напомним, после матча 12-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (0:3) Энрике подверг публичной критике нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, несмотря на то что он оформил хет-трик в этой встрече. После этого инцидента уже сам испанский специалист столкнулся с критикой общественности.

После 20 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 47 очков и на текущий момент занимает первое место.

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