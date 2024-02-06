Ла Лига доложит об инциденте между игроком «Севильи» Окампосом и болельщиком в прокуратуру

Ла Лига уведомит правоохранительные органы о случившемся инциденте между болельщиком «Райо Вальекано» и вингером «Севильи» Лукасом Окампосом во время игры 23-го тура чемпионата Испании, сообщает AS. Напомним, фанат «Райо» ткнул пальцем между ягодиц футболисту севильцев.

По информации источника, Ла Лига сообщит о случившемся в прокуратуру по делам несовершеннолетних. Отмечается, что полиция уже установила личность молодого болельщика и готовится приступить к возбуждению уголовного дела, которое с большой долей вероятности повлечёт за собой запрет этому человеку посещать стадион «Райо Вальекано».

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Матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Райо Вальекано» завершился победой севильцев — 2:1.