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Ла Лига доложит об инциденте между игроком «Севильи» Окампосом и болельщиком в прокуратуру

Ла Лига доложит об инциденте между игроком «Севильи» Окампосом и болельщиком в прокуратуру
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Ла Лига уведомит правоохранительные органы о случившемся инциденте между болельщиком «Райо Вальекано» и вингером «Севильи» Лукасом Окампосом во время игры 23-го тура чемпионата Испании, сообщает AS. Напомним, фанат «Райо» ткнул пальцем между ягодиц футболисту севильцев.

По информации источника, Ла Лига сообщит о случившемся в прокуратуру по делам несовершеннолетних. Отмечается, что полиция уже установила личность молодого болельщика и готовится приступить к возбуждению уголовного дела, которое с большой долей вероятности повлечёт за собой запрет этому человеку посещать стадион «Райо Вальекано».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Райо Вальекано» завершился победой севильцев — 2:1.

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