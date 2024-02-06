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Иордания — Южная Корея: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Азии начнётся в 18:00

Иордания — Южная Корея: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Азии начнётся в 18:00
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Сегодня, 6 февраля, состоится матч полуфинала Кубка Азии, в котором встретятся сборные Иордании и Южной Кореи. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Встреча начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Азии . 1/2 финала
06 февраля 2024, вторник. 18:00 МСК
Иордания
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/4 финала Кубка Азии сборная Иордании обыграла Таджикистан со счётом 1:0. В свою очередь, южнокорейская национальная команда выиграла у Австралии со счётом 2:1.

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная сетка Кубка Азии
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