Суд освободил обвиняемого в насилии Вильяма Карвалью от предварительного заключения

Состоялось судебное слушание по делу полузащитника испанского «Бетиса» и сборной Португалии Вильяма Карвалью (на фото а центре), обвиняемого в насилии сексуального характера. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, после того, как 31-летний футболист дал свои показания, Следственный суд №9, расположенный в Севилье, принял решение не брать игрока под стражу до завершения расследования. Однако предварительное следствие по-прежнему остаётся открытым.

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Также Следственный суд №9 не вынес постановления об изъятии у игрока паспорта и необходимости внесения залога.

Напомним, по версии обвинения, в августе минувшего года 31-летний футболист, находясь в Мадриде, пригласил в свой гостиничный номер девушку, где склонил её к употреблению запрещённых веществ, после чего предпринял по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.