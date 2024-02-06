«Нужно оттолкнуться от дна». Сычёв — о должности президента «Иртыша»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о планах по развитию футбола в Омске после назначения на пост президента футбольного клуба «Иртыш». По его словам, объём работы новому руководству предстоит очень большой — придётся оттолкнуться от дна.

«Планы есть. Важно, что сама команда, что называется, бьёт копытом. Нам досталось много проблем, мягко говоря. Объём работы большой — по всем направлениям. Придётся оттолкнуться от дна. У нас много талантливых ребят, у них есть перспективы. И у футбольного Омска тоже есть традиции: в недавнем прошлом на матчи «Иртыша» приходило по 10-11 тысяч зрителей. При этом команда была составлена преимущественно из своих воспитанников», — приводит слова Дмитрия Сычёва «РБ Спорт».