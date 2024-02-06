Витюгов: у «Чертаново» не было супервозможностей, нами двигало наслаждение

Бывший полузащитник «Чертаново», а ныне футболист самарских «Крыльев Советов» Максим Витюгов рассказал об атмосфере внутри московской команды.

«Не было каких-то супервозможностей у клуба, у академии. Мы со своими возможностями выходили и очень достойный футбол показывали. «Наслаждение» – главное слово, которое нами двигало. Мы кайфовали, мы наслаждались тем, как мы играли, тем, какой результат мы даём. Мы кайфовали друг от друга, от игры, от того, что у нас есть, от результатов – всё в совокупности было очень здорово», — приводит слова Витюгова Metaratings.

Максим Витюгов — воспитанник академии «Чертаново». В «Крылья Советов» российский хавбек перебрался в 2020 году. В нынешнем сезоне он провёл 18 матчей за самарский клуб во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 1 млн.