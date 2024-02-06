Почеттино: фанаты должны понимать, что это другой «Челси», другой проект, другое всё

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями о реакции болельщиков на текущие выступления клуба.

«Нам нужно создать хорошую связь с болельщиками. Фанаты должны понимать, что когда они приходят на «Стэмфорд Бридж», это другой «Челси», другой проект, другое всё. Это ответственность игроков и персонала — создать связь, что-то такое, что они оценят.

Болельщики должны видеть от нас, что мы действительно заботимся о клубе. Я обещаю вам и болельщикам, что игроки хотят выступать и выигрывать матчи. Игроки страдают, когда не выступают. Они отчаянно хотят получить любовь от болельщиков, но в то же время понимают ситуацию. Если вы не выступаете, это нормально, что болельщики критикуют нас. Нам нужно быть вместе. Фанаты поймут, что игрокам нужна другая поддержка, нужно общаться с людьми. От нас зависит, проявим ли мы нужную энергию.

После поражения от «Ливерпуля» было тяжело. Нам нужно соревноваться каждые три-четыре дня. Игрокам нужно идти и быть мотивированными», — приводит слова Почеттино ВВС Sport.

На данный момент после 23 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 11-м месте с 31 очком. При этом «аристократы» прошли в финал Кубка английской лиги, где 25 февраля встретятся с «Ливерпулем». «Челси» также продолжает участвовать в Кубке Англии, где на стадии четвёртого раунда 7 февраля должен сыграть с «Астон Виллой».