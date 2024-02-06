«Мы вместе в этом деле». Почеттино — о доверии владельцев «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, пользуется ли он доверием со стороны владельцев лондонского клуба после последних неудачных результатов.

«По-другому никак. Я получил от них очень хорошие сообщения. Я думаю, что мы все вместе в этом деле, и это важно. Конечно, я каждый день нахожусь в контакте с ними и спортивным директором», — приводит слова Почеттино ВВС Sport.

На данный момент после 23 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 11-м месте с 31 очком. При этом «аристократы» прошли в финал Кубка английской лиги, где 25 февраля встретятся с «Ливерпулем». «Челси» также продолжает участвовать в Кубке Англии, где на стадии четвёртого раунда 7 февраля должен сыграть с «Астон Виллой».