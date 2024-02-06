Р. Билялетдинов: «Дзюба — это хорошо, но «Локомотиву» нужен скоростной форвард

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов порассуждал о необходимости подписания центрального нападающего для московского «Локомотива». Специалист подчеркнул, что форвард красно-зелёных Артём Дзюба уже не обладает некоторым необходимыми качествами для роли футболиста основного состава.

«Локомотиву» нужна скорость в атаке, поэтому железнодорожникам нужен быстрый нападающий. Дзюба — это хорошо, но его мобильным футболистом назвать нельзя, он игрок другого стиля. И возраст уже давно стучится в окошко.

Красно-зелёным нужно увеличивать игровой потенциал команды. На данный момент есть только одна рабочая тактика — Дзюба в роли столба, но она уже изучается и просчитывается соперниками», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.