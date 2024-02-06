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«Я утомлён и разочарован». Игрок «Ньюкасла» Гимарайнс — об игре команды в нынешнем сезоне

«Я утомлён и разочарован». Игрок «Ньюкасла» Гимарайнс — об игре команды в нынешнем сезоне
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Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс выразил недовольство выступлениями «сорок» в нынешнем сезоне.

«Я очень ценю то, что нахожусь здесь. Я никогда раньше не чувствовал себя настолько любимым в клубе. То, как меня любят фанаты, — это прекрасно, я тоже их люблю. Но этот сезон является непростым для меня. Я хочу, чтобы мы больше побеждали и чтобы клуб вернулся в еврокубки. Я очень разочарован тем, как проходит наш сезон, это настоящее безумие. Есть два или три матча, в которых мы показываем себя хорошо, а затем два или три очень плохих. Я очень утомлён и разочарован», — приводит слова Гимарайнса Footmercato.

Напомним, после 23 туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал 33 очка и на текущий момент занимает девятое место. Также «сороки» вылетели из еврокубков, заняв последнее место в группе в Лиге чемпионов.

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