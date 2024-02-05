«Как заплатить за мешок картошки 20 тысяч рублей». Корнеев — о трате «Спартака» на Угальде

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

«Покупка «Спартаком» Угальде за такие деньги — шок? Это шок и для Нидерландов. С положительной стороны шок. Это как за мешок картошки заплатить 20 тысяч рублей в магазине. Возможно, не в таком формате, не хочу никого обидеть, но я этого игрока знал ещё до того, как он попал в «Ломмель». Он там показывал неплохую статистику, это вторая лига Бельгии.

Я не то что наблюдал за этим игроком, но у меня вызвал интерес этот трансфер. Сумасшедшие деньги за качество. Когда наблюдаешь за игроком, его статистикой… Всё равно Нидерланды — это по-прежнему романтическая страна, где много свободных зон. Он не сделал свои голы в матчах с топовыми командами, если смотреть матчи за сборную, там статистики тоже нет.

Когда есть плотность, есть международный уровень сопротивления, это не тот игрок, который может сам уйти [от защитника]. Даже если сравнивать с Бонгонда, то Тео — индивидуально сильный футболист. Да, он хорошо начал, потом сбавил, но ему будет легче выжить в РПЛ, чем Угальде.

В российском чемпионате нужны другие качества, особенно если ты игрок атакующей линии. Посмотрите на Промеса, почему он здесь выживает? Он сильный, быстрый, хитрый, штампует голевые моменты.

Качества Угальде? Это быстрый, шустрый и достаточно техничный парень… Если ему давать какие-то зоны, он может и пас голевой дать, и забить, но забивает в основном на голевом чувстве. Это не то что там какие-то созданные импровизированные моменты или обыгрыши, это больше фарт. Нет, не то что фарт, такого фарта не бывает, но он как-то находится на своём месте. Он не центральный нападающий, больше бегающая «десятка», второй нападающий, врывающийся в зоны.

Не тот игрок, который удивил меня по функционалу. Где он будет играть?» — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Угальде присоединился к «Спартаку» в начале этой недели. По данным СМИ, сумма сделки составила € 13 млн, что стало одним из самых дорогих приобретений красно-белых. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.