Гендир «Атлетико» заменит Румменигге из «Баварии» в исполнительном комитете УЕФА

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин заменит Карл-Хайнца Румменигге из «Баварии» в исполнительном комитете УЕФА. Немецкий функционер уйдёт в отставку с этой должности, сообщает Bild.

Румменигге начинал работать в УЕФА в должности стратегического советника и члена правления осенью 2015 года. Осенью 2017 года он перестал быть членом правления, однако вернулся на этот пост в апреле 2021-го. Кроме того, с декабря 2022-го Карл-Хайнц является советником правления в сборной Германии, а с мая 2023-го — членом наблюдательного совета в «Баварии». С 2002 по 2021 год функционер занимал должность председателя правления мюнхенцев.

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Мигель Анхель Хиль Марин находится в «Атлетико» с 1993 года, где работал в должности бизнес-менеджера. В феврале 2002 года испанец был назначен на пост исполнительного директора, а уже с мая 2004-го стал владельцем «матрасников».