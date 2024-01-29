«Он не решает ничего!» Ловчев раскритиковал президента УЕФА Чеферина

Легенда московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, заявив, что ситуация с недопуском российского футболиста Магомеда‑Шапи Сулейманова на матч Лиги конференций в Польшу показала полную беспомощность главы УЕФА.

«Ребята, я говорил, что Чеферин и Инфантино закончились в один момент, когда Магомед‑Шапи Сулейманов, наш гражданин, играя за израильскую команду, поехал на еврокубок и его не впускали в Польшу… Вы помните эту историю, да? Всё. И когда вы не вступились и ничего не сделали с польской командой, вы уже не хозяева всего этого. Что бы сейчас он [Чеферин] ни говорил, он не решает ничего», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, осенью 2022 года стало известно, что Сулейманов, который на тот момент выступал за израильский «Хапоэль» (Беэр‑Шева), не смог сыграть в матче групповой стадии Лиги конференций с «Лехом» из‑за отказа в разрешении на въезд в Польшу. Руководство израильского клуба пыталось урегулировать сложившуюся ситуацию, но попытки не увенчались успехом.

Тогда в УЕФА также объяснили запрет Польши на въезд Магомеда-Шапи Сулейманова для участия в матче Лиги конференций. Всё дело в том, что Польша не пускала на свою территорию граждан РФ, коим является Сулейманов.