Витюгов: Ларин и Осинькин стали моими проводниками из юношеского футбола во взрослый

Футболист «Крыльев Советов» Максим Витюгов заявил, что тренеры Николай Ларин и Игорь Осинькин стали его проводниками из юношеского футбола во взрослый.

«Здесь столько людей было, кому я благодарен. Что касается футбольных людей — надеюсь, на меня не обидятся все те тренеры, которые были причастны к моему воспитанию. Однако я выделю, наверное, всё-таки двух самых значимых людей: [это] Николай Юрьевич Ларин и Игорь Витальевич Осинькин, которые, можно сказать, стали моими проводниками из юношеского футбола во взрослый», — приводит слова Витюгова «РБ Спорт».

Максим Витюгов — воспитанник академии «Чертаново», где он тренировался у Ларина. В «Крылья Советов» российский хавбек перебрался в 2020 году. В нынешнем сезоне Витюгов провёл 18 матчей за самарский клуб во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 1 млн.