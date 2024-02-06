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Президент «Барселоны» Лапорта планирует встретиться с Клоппом в ближайшие недели – AS

Президент «Барселоны» Лапорта планирует встретиться с Клоппом в ближайшие недели – AS
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Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта планирует встретиться с главным тренером английского «Ливерпуля» Юргеном Клоппом в ближайшие недели, сообщает AS.

По информации источника, хотя Клопп публично заявлял о желании взять перерыв после объявления об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона, Лапорта намерен в ближайшие недели встретиться с немецким специалистом. Жоан мечтает назначить Клоппа или главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, однако вариант с испанским специалистом считается абсолютно невозможным.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев. Ранее Хави также сообщил о решении покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

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