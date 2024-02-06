Малком: наша дружба с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом осталась прежней

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Малком, выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», рассказал о встрече с бывшими одноклубниками по «Барселоне» Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, ныне играющими за американский «Интер Майами».

Напомним, 29 января состоялся товарищеский матч между «Аль-Хилялем» и «Интером Майами». Встреча завершилась победой саудитов со счётом 4:3.

«Близкие отношения с теми, с кем делил одну раздевалку, остаются с тобой на всю жизнь. И когда я играл с Лео [Месси], Альбой, Бускетсом и Суаресом, то понял, что наша дружба осталась прежней. После матча я сфотографировался с ними, держа сына на руках, а он в итоге расплакался. Но пройдёт время, и он поймёт, что на этом кадре он в окружении лучших из лучших», — сказал Малком в интервью YouTube-каналу «Зенита».

Малком перешёл в «Аль-Хиляль» из «Зенита» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 30 млн. В нынешнем сезоне Малком сыграл 26 матчей, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.