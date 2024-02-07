Мадридский «Реал» пригласил «Аль-Наср» с Роналду сыграть матч-открытия на новом «Бернабеу»

Мадридский «Реал» пригласил саудовский «Аль-Наср» со звёздным нападающим Криштиану Роналду сыграть матч-открытия на новом «Сантьяго Бернабеу», сообщает журналист Сауд Аль-Сарами.

По информации источника, пока нет точной даты открытия стадиона, однако ожидается, что работы по реконструкции завершатся в конце 2024 года или в начале 2025-го. Кроме того, сообщается, что президент «сливочных» Флорентино Перес хочет, чтобы в матче-открытия принял участие нынешний нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который близок к переходу в испанскую команду.

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Напоним, 5 февраля Роналду исполнилось 39 лет и единственный бывший клуб, который его не поздравил, стал мадридский «Реал».