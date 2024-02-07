Adidas выпустит фирменный логотип Джуда Беллингема

Немецкая компания Adidas, которая специализируется на спортивной одежде, собирается выпустить фирменный логотип полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема, сообщает Footy Headlines.

По информации источника, логотип будет включать в себя силуэт Беллингема с его фирменным празднованием в виде распростёртых в сторону рук. Adidas планирует уже в этом году выпустить новую версию легендарных бутс Predator с новым логотипом Беллингема.

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Напомним, 20-летний англичанин перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 26 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал восемь голевых передач.