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Adidas выпустит фирменный логотип Джуда Беллингема

Adidas выпустит фирменный логотип Джуда Беллингема
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Немецкая компания Adidas, которая специализируется на спортивной одежде, собирается выпустить фирменный логотип полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема, сообщает Footy Headlines.

По информации источника, логотип будет включать в себя силуэт Беллингема с его фирменным празднованием в виде распростёртых в сторону рук. Adidas планирует уже в этом году выпустить новую версию легендарных бутс Predator с новым логотипом Беллингема.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, 20-летний англичанин перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 26 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал восемь голевых передач.

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