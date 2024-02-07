Экс-игрок «Баварии» Мартинес: манера игры Флика — это абсолютно точно стиль «Барселоны»

Бывший футболист «Баварии» и сборной Испании, а ныне полузащитник «Катара», Хави Мартинес отреагировал на новость о том, что экс-наставник сборной Германии и мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик может сменить Хави на посту главного тренера «Барселоны».

«Ханси Флик — очень хороший менеджер команды и очень хороший тренер. В «Баварии» он заставил нас выглядеть хорошо, мы были очень хороши. Для «Барсы»? Не знаю, меня беспокоит языковой барьер. Это очень важно.

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Тренировки Флика очень интенсивные, но всегда с мячом. В Германии мы все тренировались во второй половине дня с тренером по физподготовке, и тогда все игроки менялись. Это другая культура.

Манера игры Флика — это абсолютно точно стиль «Барсы». Мы играли с ним в стиле Пепа, с центральными защитниками и мячом, выходящим оттуда», — сказал Мартинес во время трансляции журналиста Джерард Ромеро на платформе Twitch.

Напомним, ранее сообщалось, что Флик может стать заменой Хави на тренерском мостике сине-гранатовых. Испанский специалист покинет «Барселону» по завершении нынешнего сезона. Хансу Флику 58 лет, во время своей тренерской карьеры он успел поработать с «Хоффенхаймом», «РБ Зальцбург», «Баварией» и сборной Германии.