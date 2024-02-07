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В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Джейдона Санчо

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Джейдона Санчо
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В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему английского вингера Джейдона Санчо, который в зимнее трансферное окно перешёл в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

Как сообщает Football Insider, руководство «Манчестер Юнайтед» готово продать футболиста за £ 50 млн.

После зимнего перехода на счету Санчо три матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. «Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Эдина Терзича набрали 37 очков за 20 туров. Отставание дортмундцев от лидирующего «Байера» составляет 15 очков.

В следующем матче команда Санчо встретится с «Фрайбургом» в рамках немецкой Бундеслиги, игра состоится 9 февраля.

Санчо поприветствовал фанатов «Боруссии» после возвращения:

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