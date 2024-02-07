Юрген Клопп согласился не брать годовой отпуск ради «Барселоны» — журналист Ромеро

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, объявивший о своём уходе из английского клуба по окончании сезона, может возглавить «Барселону».

Как сообщает журналист Херард Ромеро в соцсетях, «Барселона» — единственная команда, ради которой немецкий специалист отказался от годового отпуска.

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Напомним, Хави и Клопп объявили, что покинут «Барселону» и «Ливерпуль» соответственно после окончания сезона-2023/2024.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 50 очков за 23 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые в родных стенах сразятся с «Гранадой».

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Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: